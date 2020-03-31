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Онлайн-магазины в России отказались от наличных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Крупные традиционные и интернет-ритейлеры договорились, что больше не будут принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи, а выдавать заказы только по предоплате через сайт или приложение, сообщила пресс-служба Wildberries.

К соглашению присоединились «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», DPD, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito. Соглашение временное, но его сроки не уточняются.

Торговые залы будут закрыты, а товар будет выдаваться в пунктах выдачи заказов. В пункт выдачи будут пускать только по одному покупателю. Кабины для примерки одежды закрываются. Персонал будет работать в масках и перчатках. Также предусмотрен переход на бесконтактную выдачу заказов и бесконтактную курьерскую доставку.

Сеть магазинов Leroy Merlin поддержала эти договоренности, кроме пункта о закрытии торговых залов.

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