Дерипаска построит три инфекционные больницы в Иркутской области

Основатель РУСАЛ и En+ Олег Дерипаска выделит деньги на строительство трех инфекционных учреждений в Иркутской области, сообщает правительство региона.

Дерипаска выделит деньги на строительство трех специализированных инфекционных медучреждений в Братске, Тайшете и Шелехове. Корпуса в Братске и Тайшете предусматривают размещение порядка 30 пациентов в каждом. В Шелехове стационар разместят на базе бывшей инфекционной больницы, его вместимость – до 100 мест.



«Все медучреждения будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины. В том числе в них предусмотрены отдельные биобоксы для зараженных со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс. Это гарантирует максимальную безопасность», — говорится в сообщении.



Также Иркутская область получит в подарок от Олега Дерипаски три современных реанимобиля. Они поступят в Тайшет, Братск и Шелехов.

Ранее Дерипаска призывал ввести в России полный карантин для прекращения распространения инфекции.