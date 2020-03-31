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Дерипаска построит три инфекционные больницы в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Основатель РУСАЛ и En+ Олег Дерипаска выделит деньги на строительство трех инфекционных учреждений в Иркутской области, сообщает правительство региона.

Дерипаска выделит деньги на строительство трех специализированных инфекционных медучреждений в Братске, Тайшете и Шелехове. Корпуса в Братске и Тайшете предусматривают размещение порядка 30 пациентов в каждом. В Шелехове стационар разместят на базе бывшей инфекционной больницы, его вместимость – до 100 мест.

«Все медучреждения будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины. В том числе в них предусмотрены отдельные биобоксы для зараженных со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс. Это гарантирует максимальную безопасность», — говорится в сообщении.

Также Иркутская область получит в подарок от Олега Дерипаски три современных реанимобиля. Они поступят в Тайшет, Братск и Шелехов.

Ранее Дерипаска призывал ввести в России полный карантин для прекращения распространения инфекции.

Тема: Распространение коронавируса
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Sibnet.Ru
Топ комментариев

Voland2

Да вся Сибирь будет ходит на работу, пока Москва будет прогуливать собачек...

Uynachalnica

Вместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!

serh155

Они вместо того чтоб нормальные законы создавать,они все делают,антинародное, себе побольше в карман

all busy

Надо его поставить на борьбу с коронавирусом, он за что не возьмется все завалит, может и вирус тоже...

Uynachalnica

Главное взять на карандаш. а там и 4% можно в 14 или 24 оформить!