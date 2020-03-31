Дерипаска построит три инфекционные больницы в Иркутской области

Основатель РУСАЛ и En+ Олег Дерипаска выделит деньги на строительство трех инфекционных учреждений в Иркутской области, сообщает правительство региона.
Дерипаска выделит деньги на строительство трех
специализированных инфекционных медучреждений в Братске, Тайшете и
Шелехове. Корпуса в Братске и Тайшете предусматривают размещение порядка
30 пациентов в каждом. В Шелехове стационар разместят на базе бывшей
инфекционной больницы, его вместимость – до 100 мест.
«Все медучреждения будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины. В том числе в них предусмотрены отдельные биобоксы для зараженных со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс. Это гарантирует максимальную безопасность», — говорится в сообщении.
Также Иркутская область получит в подарок от Олега Дерипаски три современных реанимобиля. Они поступят в Тайшет, Братск и Шелехов.
Ранее Дерипаска призывал ввести в России полный карантин для прекращения распространения инфекции.