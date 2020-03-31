Число заразившихся в Бурятии выросло за сутки на шесть человек

Число заразившихся коронавирусом выросло в Бурятии за сутки на шесть человек, в регионе 19 заболевших, сообщает Минздрав региона.

В Республике Бурятия на утро 31 марта зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных в центре «Вектор» случаев заражения COVID-2019. Круг контактных лиц составляет 821 человек, все лабораторно обследованы. У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в «Вектор».

Всего в стационаре «Республиканской клинической инфекционной больницы» находится 66 человек. Жизнеугрожающих состояний на текущий момент нет.