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Новосибирские военные начали тренировки к параду Победы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Военнослужащие частей и подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа начали тренировки к торжественному параду в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ЦВО.

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Общие гарнизонные тренировки начнутся в апреле на базе Новосибирского высшего военного командного училища. Сейчас военные отрабатывают слаженность при прохождении в составе парадных коробок.

Генеральные репетиции парада пройдут 5 и 7 мая на центральной площади Новосибирска. Центральный военный округ на параде в этом году в Новосибирске представят около 1,2 тысячи военнослужащих. Для участия в торжественном параде в частях и подразделениях были отобраны лучшие военнослужащие, показавшие отличные результаты в боевой подготовке.

В честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по центру города пройдут солдаты, курсанты и офицеры общевойскового объединения Центрального военного округа.

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Топ комментариев

Voland2

Да вся Сибирь будет ходит на работу, пока Москва будет прогуливать собачек...

Uynachalnica

Вместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!

serh155

Они вместо того чтоб нормальные законы создавать,они все делают,антинародное, себе побольше в карман

all busy

Надо его поставить на борьбу с коронавирусом, он за что не возьмется все завалит, может и вирус тоже...

Uynachalnica

Главное взять на карандаш. а там и 4% можно в 14 или 24 оформить!