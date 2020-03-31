Новосибирские военные начали тренировки к параду Победы

Военнослужащие частей и подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа начали тренировки к торжественному параду в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ЦВО.

#Армия Каким будет главный парад Сибири. ФОТО

Общие гарнизонные тренировки начнутся в апреле на базе Новосибирского высшего военного командного училища. Сейчас военные отрабатывают слаженность при прохождении в составе парадных коробок.

Генеральные репетиции парада пройдут 5 и 7 мая на центральной площади Новосибирска. Центральный военный округ на параде в этом году в Новосибирске представят около 1,2 тысячи военнослужащих. Для участия в торжественном параде в частях и подразделениях были отобраны лучшие военнослужащие, показавшие отличные результаты в боевой подготовке.

В честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по центру города пройдут солдаты, курсанты и офицеры общевойскового объединения Центрального военного округа.