Третий заболевший в Иркутске лег в больницу с диагнозом пневмония

Иркутянин с диагнозом пневмония оказался заражен коронавирусом, в регионе это уже третий случай, сообщает правительство региона.

По состоянию на утро 31 марта в Иркутской области зарегистрировано три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Последний случай зафиксирован у мужчины, госпитализированного с диагнозом «внебольничная пневмония». Такое заключение сделали специалисты новосибирского научного центра «Вектор». Результат пришел поздно вечером 30 марта. Иркутянин находится в областной инфекционной больнице.

Продолжаются профилактические мероприятия в отношении контактных.