Третий заболевший в Иркутске лег в больницу с диагнозом пневмония

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Иркутянин с диагнозом пневмония оказался заражен коронавирусом, в регионе это уже третий случай, сообщает правительство региона.
По состоянию на утро 31 марта в Иркутской области зарегистрировано три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Последний случай зафиксирован у мужчины, госпитализированного с диагнозом
«внебольничная пневмония». Такое заключение сделали специалисты
новосибирского научного центра «Вектор». Результат пришел поздно вечером 30
марта. Иркутянин находится в областной инфекционной больнице.
Продолжаются профилактические мероприятия в отношении контактных.