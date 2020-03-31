Согласована новая дата открытия Олимпиады-2020

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Япония и Международный олимпийский комитет договорились, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года.
Как объявил председатель оргкомитета Игр Ёсиро Мори, Олимпиада продлится до 8 августа.
Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.
Олимпийские игры-2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год из-за распространения коронавируса. Идея отложить старт Игр принадлежит правительству Японии. По оценкам экспертов, перенос будет стоить организаторам 2,7 миллиарда долларов.
Voland2Да вся Сибирь будет ходит на работу, пока Москва будет прогуливать собачек...
UynachalnicaВместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!
serh155Они вместо того чтоб нормальные законы создавать,они все делают,антинародное, себе побольше в карман
all busyНадо его поставить на борьбу с коронавирусом, он за что не возьмется все завалит, может и вирус тоже...
UynachalnicaГлавное взять на карандаш. а там и 4% можно в 14 или 24 оформить!