Согласована новая дата открытия Олимпиады-2020

Япония и Международный олимпийский комитет договорились, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года.

Как объявил председатель оргкомитета Игр Ёсиро Мори, Олимпиада продлится до 8 августа.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Олимпийские игры-2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год из-за распространения коронавируса. Идея отложить старт Игр принадлежит правительству Японии. По оценкам экспертов, перенос будет стоить организаторам 2,7 миллиарда долларов.