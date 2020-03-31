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Взрыв газа произошел в доме в закрытом городе Красноярского края

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС РФ

Взрыв газа произошел в закрытом городе Зеленогорске Красноярского края, один человек погиб, сообщил мэр города Михаил Сперанский.

Во время пожара в доме на улице Мира, 24 погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«Предварительная причина пожара — взрыв газа», — сказал ТАСС мэр города Михаил Сперанский. Сейчас в мэрии ждут обследования дома специалистами МЧС.

Жильцов пострадавшего дома готовы расселить в муниципальных общежитиях. Мэр не уточнил, сколько жителей проживает в этом доме. Он отметил, что часть квартир были нежилые, и сейчас идет перепись проживающих в доме людей. От газоснабжения отключен один из трех подъездов.

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