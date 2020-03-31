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Две женщины с коронавирусом выздоровели в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Две жительницы Новосибирска выздоровели после коронавируса, их скоро выпишут из больницы, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба в Новосибирской области у двух пациенток с COVID-19 контрольные пробы отрицательные. Их выпишут из инфекционной больницы. Это женщины, вернувшиеся в середине марта из Франции и Италии.

Девятого пациента c подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», который отказывался ложиться в больницу, госпитализировали по постановлению суда.

Под медицинским наблюдением находятся 6, 3 тысячи жителей области. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. У этих людей нет симптомов ОРВИ.

За прошедшие сутки ОРВИ и гриппом в регионе заболели 2 тысячи Госпитализировано из них — 37 человек.

Тема: Распространение коронавируса
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