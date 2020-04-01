Фильм дня: «Нелюбовь»

Российская драма Андрея Звягинцава мрачна, но достаточно глубока по своему посылу, среди российских фильмов «Нелюбовь» занимает нишу продукции для киноманов.

Россия, 2017 год, режиссер Андрей Звягинцев, 18+

В центре сюжета семья, переживающая тяжелый развод. Евгения и Борис еще не развелись, но каждый из них уже нашел себе пару и живет своей жизнью. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий родители пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алешей, который чувствует абсолютную ненужность. После очередной ссоры Алеша исчезает.

Нелюбовью пропитан весь фильм от начала до конца. На поверхности нелюбовь главных героев друг к другу, чуть глубже — нелюбовь к сыну, а в самой глубине самая сильная нелюбовь к себе и своей жизни.

Звягинцев продумал до мелочей обстановку, в которую поместил героев. Мало того, что все происходит осенью, так герои еще и пренебрегают светом: наблюдательный зритель наверняка заметит, что все действие происходит в полумраке, герои не включают в квартирах свет, но темным душам свет не нужен.

Кого-то драма Звягинцева тронет до глубины души, кого-то возмутит. В том и другом случае становится ясно, режиссер поставил под сомнение институт семьи, и сделал из родителей бездушных тварей, которые лишь могут изобразить беспокойство за своего ребенка, а в действительности их не спасет даже мнимое счастье.

Главных героев в фильме исполнили Марьяна Спивак и Алексей Розин. Прежде чем Звягинцев доверил им столь серьезные драматические роли, актеры прошли немалую череду кастингов. Рейтинг фильма IMDb: 7.60.