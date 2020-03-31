Журналист погиб в ДТП в Новосибирске

Журналиста «Вести.Новосибирск» Антона Лучанского сбила машина, когда он выходил из трамвая.

По данным ГИБДД по Новосибирску, в понедельник 27-летний трезвый водитель на автомобиле Mercedes сбил мужчину, который выходил из трамвая на улице Богдана Хмельницкого, 20. Мужчина 45 лет скончался в больнице.



Погибшим оказался известный журналист и ведущий телеканала «Вести.Новосибирск» Антон Лучанский, сообщила «Тайга.Инфо» со ссылкой на источник.

Лучанский окончил Новосибирский государственный педагогический университет. Он работал на телеканале ГТРК и был администратором группы «Вокруг Богданки» в Facebook. Одно из его последних телеинтервью было с вирусологом Сергеем Нетесовым.