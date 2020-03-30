Трамп обсудит с Путиным отмену санкций и нефтяные цены

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время поговорит по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава Белого дома рассчитывает обсудить с Путиным вопросы, связанные с ценами на нефть и с торговлей. Трамп также не исключил, что во время телефонного разговора Путин попросит об отмене американских санкций, пишет агентство AFP.

«Честно говоря, мы должны находить общий язык, но когда речь заходит об отмене санкций, то это выглядит как проявление мягкости», — добавил американский лидер, подчеркнул при этом, что именно он ввел жесткие санкции в отношении России.

Трамп также сообщил, что намерен обсудить в разговоре с Путиным ситуацию с распространением коронавируса, отметив, что, по его мнению, у России «большая проблема с вирусом».

Последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в августе 2019 года. Путин в своем виртуальном выступлении на саммите G20 предложил странам-участницам ввести мораторий на санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса нового типа.