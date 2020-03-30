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Китай назвал главную ошибку итальянских врачей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gov.cn

Группа медицинских экспертов Китая посетила Италию и назвала главную ошибку итальянских врачей.

По мнению китайских медиков, введение карантина бесполезно, если в больницы не будут помещаться все пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, пишет Bloomberg. На стартовом этапе эпидемии КНР также допустила такую ошибку, однако быстро ее исправила.

Так, в Китае сначала позволяли зараженным с легкими симптомами болезни оставаться дома при условии самоизоляции. Однако в итоге некоторые граждане пренебрегали требованиями, выходили на улицы и ускорили распространение коронавируса.

Италия занимает первое место в мире по количеству смертей от осложнений, вызванных COVID-19. Их количество в воскресенье превысило 10 тысяч человек, в стране более 92 тысяч инфицированных коронавирусом нового типа.

Тема: Распространение коронавируса
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