Telegram представил новые функции

Мессенджер Telegram получил новые функции, которые уже доступны в последней версии официального клиента. Пользователи теперь могут группировать чаты по папкам.

Папки в мобильных приложениях отображаются в виде вкладок на экране чатов, а в версиях мессенджера для компьютеров — как иконки в боковой панели, говорится в сообщении официального блога.

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Каждая папка в Telegram имеет независимый список закрепленных чатов, после обновления пользователи могут закрепить любое число чатов вверху списка. Ранее наверху можно было закрепить максимум пять диалогов.

Разработчики отметили, что решили ввести новые функции в разгар пандемии, так как сейчас работа и учеба многих людей завязаны на работе мессенджеров. В приложении также добавили возможность архивировать ненужные чаты и каналы.

Кроме этого, обновление Telegram включает в себя встроенный сервис статистики каналов. Подробные данные смогут посмотреть администраторы каналов с числом подписчиков от 1000 человек.