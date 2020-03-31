Фильм дня: «На грани»

Криминальный триллер «На грани» рассказывает историю бывшего
полицейского, который необычным способом решает разоблачить преступную
группировку.
США, 2012 год, режиссер Асгер Лет, 16+
Суть сюжета в том, что бывшего полицейского когда-то
обвинили в преступлении, которого он не совершал. Чтобы очистить свою
репутацию, он придумывает гениальный план: сбегает из тюрьмы и решает публично
спрыгнуть с крыши отеля. Но пока толпа, журналисты и копы собираются возле выдающего
себя за самоубийцу мужчину, в другом месте происходит новое преступление.
В фильме «На грани» события развиваются очень динамично. При этом герои успешно выполняют свою задачу — вызывают опаску, недоверие,
привлекают и заставляют уважать. Таким образом сюжет способен полностью захватить
внимание зрителя на полтора часа, до самых последних минут.
Особенно интересно наблюдать за переговорами главного героя с
полицией, которые происходят на огромной высоте. Часть съёмок проходила на
высоте 66 метров, за пределами специально построенной комнаты, на крыше отеля
«Рузвельт» в Нью-Йорке. Кстати, актер, исполнивший главную роль, боится высоты, поэтому для него
первые выходы «на грань» давались очень тяжело.
Главную роль исполнил звезда «Аватара» Сэм Уортингтон, также
в фильме снялись Элизабет Бэнкс, Джейми Белл, Энтони Маки и другие. Рейтинг IMDb:
6.60.