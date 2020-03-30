Ученые объяснили загадочный симптом коронавируса

Международная группа ученых объяснила необычный симптом, сопровождающий протекание заболевания COVID-19, заключающийся в полной или частичной потере обоняния.

Исследователи установили, что таким образом клетки полости носа прячут от коронавируса SARS-CoV-2 белки, необходимые для проникновения данного паразита внутрь клетки. Соответствующие результаты эксперимента опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.

Именно поражение таких клеток приводит к появлению обычных симптомов коронавирусной инфекции нового типа — человек начинает кашлять, у него повышается температура, может заболеть горло.

Согласно обновляемой в режиме реального времени статистике Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусной инфекцией заболели уже более 723 тысяч человек, 34 018 скончались, 152 тысячи пациентов вылечились.