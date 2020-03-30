НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Ученые объяснили загадочный симптом коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
1268 1
Фото: © Sibnet.ru

Международная группа ученых объяснила необычный симптом, сопровождающий протекание заболевания COVID-19, заключающийся в полной или частичной потере обоняния.

Исследователи установили, что таким образом клетки полости носа прячут от коронавируса SARS-CoV-2 белки, необходимые для проникновения данного паразита внутрь клетки. Соответствующие результаты эксперимента опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.

Именно поражение таких клеток приводит к появлению обычных симптомов коронавирусной инфекции нового типа — человек начинает кашлять, у него повышается температура, может заболеть горло.

Согласно обновляемой в режиме реального времени статистике Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусной инфекцией заболели уже более 723 тысяч человек, 34 018 скончались, 152 тысячи пациентов вылечились.

Тема: Распространение коронавируса
Россия создала три препарата для лечения COVID-19
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
«Яндекс» оценит уровень самоизоляции россиян
Девятого зараженного в Новосибирске изолировали через суд
смотреть все
Технологии #Наука #COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Новый экспериментальный налог распространят на Россию
•
Коронавирусной инфекцией заболели еще 302 россиянина
•
Ученые объяснили загадочный симптом коронавируса
•
Telegram представил новые функции
Подробности
•
«Мы не виноваты»: турбазы Алтая закрыли до лета
•
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
Как это работает
•
Ламинат для ванных: какое напольное покрытие лучше?
•
Как убрать низ живота: трехфазная работа
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
Сибирь 30.03.2020 18:27
Новосибирск отправил в Китай почти 10 тонн мороженого
Сибирь 30.03.2020 17:49
Барнаулец взломал сейф шефа, отмечая рождение ребенка
Сибирь 30.03.2020 17:42
Медведи и бурундуки проснулись на Алтае
Сибирь 30.03.2020 17:15
Самое популярное
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
14079
Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом
10362
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
6950
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
6900
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Новый экспериментальный налог распространят на Россию
•
Коронавирусной инфекцией заболели еще 302 россиянина
•
Ученые объяснили загадочный симптом коронавируса
•
Telegram представил новые функции
Подробности
•
«Мы не виноваты»: турбазы Алтая закрыли до лета
•
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США стали лидером по числу зараженных коронавирусом
59
Российскую помощь Италии посчитали бесполезной
57
Россия представила препарат для лечения коронавируса
52
Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом
46
План Путина против коронавируса. Главное
43