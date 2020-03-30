НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Россия создала три препарата для лечения COVID-19

Источник:
РИА Новости
585 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские специалисты разработали три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, в качестве лекарства предлагается препарат триазавирин, уже готова его ингаляционная форма, предназначенная для лечения респираторной вирусной инфекции, сообщил руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМинздрав назвал препараты от COVID-19

Кроме этого, создана собственная схема синтеза японского препарата фавипиравир, эффективность которого против COVID-19 уже доказана китайскими медиками. Российский аналог также готов к испытаниям.

Еще одним потенциальным оружием против коронавируса может стать фортепрен, разработанный на основе лекарства фоспренил. Оно применяется для лечения коронавирусных инфекций у животных. Этот препарат уже проходит регистрацию.

Ранее стало известно, что в качестве лекарства от COVID-19 российские медики предлагают препарат на основе мефлохина, который был разработан для борьбы с малярией в 1970-е годы. Однако эффективность такой схемы лечения пока не доказана.

Тема: Распространение коронавируса
Ученые объяснили загадочный симптом коронавируса
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
«Яндекс» оценит уровень самоизоляции россиян
Девятого зараженного в Новосибирске изолировали через суд
смотреть все
Жизнь #Здоровье #COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Новый экспериментальный налог распространят на Россию
•
Коронавирусной инфекцией заболели еще 302 россиянина
•
Ученые объяснили загадочный симптом коронавируса
•
Telegram представил новые функции
Подробности
•
«Мы не виноваты»: турбазы Алтая закрыли до лета
•
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
Как это работает
•
Ламинат для ванных: какое напольное покрытие лучше?
•
Как убрать низ живота: трехфазная работа
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
Сибирь 30.03.2020 18:27
Новосибирск отправил в Китай почти 10 тонн мороженого
Сибирь 30.03.2020 17:49
Барнаулец взломал сейф шефа, отмечая рождение ребенка
Сибирь 30.03.2020 17:42
Медведи и бурундуки проснулись на Алтае
Сибирь 30.03.2020 17:15
Самое популярное
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
14079
Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом
10362
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
6950
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
6900
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Новый экспериментальный налог распространят на Россию
•
Коронавирусной инфекцией заболели еще 302 россиянина
•
Ученые объяснили загадочный симптом коронавируса
•
Telegram представил новые функции
Как это работает
•
Ламинат для ванных: какое напольное покрытие лучше?
•
Как убрать низ живота: трехфазная работа
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Voland2

Да вся Сибирь будет ходит на работу, пока Москва будет прогуливать собачек...

80rus

проехал по аптекам нашего провинциального города и обнаружил что ни в одной нет мед.масок и обычного...

Uynachalnica

Вместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!

Uynachalnica

Главное взять на карандаш. а там и 4% можно в 14 или 24 оформить!

Saw77

вот как он настроил против себя весь мир....