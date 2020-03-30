Россия создала три препарата для лечения COVID-19

Российские специалисты разработали три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, в качестве лекарства предлагается препарат триазавирин, уже готова его ингаляционная форма, предназначенная для лечения респираторной вирусной инфекции, сообщил руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

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Кроме этого, создана собственная схема синтеза японского препарата фавипиравир, эффективность которого против COVID-19 уже доказана китайскими медиками. Российский аналог также готов к испытаниям.

Еще одним потенциальным оружием против коронавируса может стать фортепрен, разработанный на основе лекарства фоспренил. Оно применяется для лечения коронавирусных инфекций у животных. Этот препарат уже проходит регистрацию.

Ранее стало известно, что в качестве лекарства от COVID-19 российские медики предлагают препарат на основе мефлохина, который был разработан для борьбы с малярией в 1970-е годы. Однако эффективность такой схемы лечения пока не доказана.