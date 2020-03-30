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«Яндекс» оценит уровень самоизоляции россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания «Яндекс» рассчитает индекс самоизоляции жителей российских городов с помощью обезличенных данных об использовании приложений компании.

Показатели сведут к единой шкале, на которой 0 соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а 5 — показателям, которые обычно бывают глубокой ночью. Значение индекса самоизоляции варьируется от 0 — «на улицах много людей» до 5 — «все сидят по домам».

Посмотреть уровень самоизоляции того или иного города можно на странице проекта, а также на главной странице «Яндекса». Сейчас в проекте представлены все города с населением свыше миллиона человек, список населенных пунктов позднее расширят.

Фото: © Яндекс

Индекс планируется обновлять ежедневно. Например, в субботу индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составил 3 балла. При этом все рабочие дни пока красные — этот цвет показывает недостаточный уровень самоизоляции.

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Топ комментариев

fermer22

Слов нет просто... А у нас в населенном пункте в аптеке масок нет, почему нам хотя бы в аптеку не завезти...

corrector

А нам самолет с масками ? Что американцы из марли шить не умеют ?

Иркут 69

Детский сад... 😀Послать за тридевять земель ероплан с марлей. Действительно, мило 👍

Удавиков

С населения потом все расходы компенсируют, элементарных масок в аптеках нет, зато иностранцам всё вывозят.

Muzykant

Да везде так,в аптеках нет.Жена сама шила,без маски работать продавцом нельзя,а где возьмёшь никого не...