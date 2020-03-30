«Яндекс» оценит уровень самоизоляции россиян

Компания «Яндекс» рассчитает индекс самоизоляции жителей российских городов с помощью обезличенных данных об использовании приложений компании.

Показатели сведут к единой шкале, на которой 0 соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а 5 — показателям, которые обычно бывают глубокой ночью. Значение индекса самоизоляции варьируется от 0 — «на улицах много людей» до 5 — «все сидят по домам».

Посмотреть уровень самоизоляции того или иного города можно на странице проекта, а также на главной странице «Яндекса». Сейчас в проекте представлены все города с населением свыше миллиона человек, список населенных пунктов позднее расширят.

Фото: © Яндекс

Индекс планируется обновлять ежедневно. Например, в субботу индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составил 3 балла. При этом все рабочие дни пока красные — этот цвет показывает недостаточный уровень самоизоляции.