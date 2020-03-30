Новосибирск отправил в Китай почти 10 тонн мороженого

Новосибирские производители отправили в Китай 9,8 тонны мороженого, сообщает Управление Россельхознадзора по региону.

Из Новосибирска отправили в Китай автомобильным транспортом 9,8 тонны мороженого производства ОАО «Новосибхолод» со всеми необходимыми сертификатами.

Впервые «Кудряшовский мясокомбинат» отправил в Монголию на автомобиле 19,2 тонн свиных полуфабрикатов и шпика.

Кроме мороженого, Новосибирская область поставляет в Китай муку, гречиху, шоколад, напитки и целый ряд других видов продукции.