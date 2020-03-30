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Новосибирск отправил в Китай почти 10 тонн мороженого

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирские производители отправили в Китай 9,8 тонны мороженого, сообщает Управление Россельхознадзора по региону.

Из Новосибирска отправили в Китай автомобильным транспортом 9,8 тонны мороженого производства ОАО «Новосибхолод» со всеми необходимыми сертификатами.

Впервые «Кудряшовский мясокомбинат» отправил в Монголию на автомобиле 19,2 тонн свиных полуфабрикатов и шпика.

Кроме мороженого, Новосибирская область поставляет в Китай муку, гречиху, шоколад, напитки и целый ряд других видов продукции.

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