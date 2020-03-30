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Новый экспериментальный налог распространят на Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан с 1 июля 2020 года разрешат вводить всем российским регионам, соответствующий законопроект внесен в Госдуму и опубликован на сайте парламента.

Сейчас режим действует в 23 регионах, где более полумиллиона граждан зарегистрировались как самозанятые. Авторы документа в качестве обоснования введения режима на территории всей страны указывают, что эксперимент уже доказал свою эффективность.

«Востребованность данного режима налогообложения объясняется тем, что он предоставляет самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками», — отмечается в пояснительной записке.

Преимуществами специального налогового режима для самозанятых регистрацию называется режим онлайн, отсутствие отчетности, ведение предпринимательской деятельности без контрольно-кассовой техники, а также льготную налоговую ставку в 4% или 6%.

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Впервые налог на самозанятых ввели в 2019 году в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. С 1 января 2020 года эксперимент расширили — режим ввели на территории еще 19 регионов страны.

Налоговый режим предусматривает налоговую ставку 4% для самозанятых, которые оказывают услуги физическим лицам, а также 6% — для оказывающих услуги юрлицам, в эти ставки входят отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.

Почти четверть населения России — самозанятые, подсчитали ранее специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Примерно 10-11 миллионов человек трудятся без официального соглашения с заказчиками.

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Топ комментариев

Voland2

Да вся Сибирь будет ходит на работу, пока Москва будет прогуливать собачек...

80rus

проехал по аптекам нашего провинциального города и обнаружил что ни в одной нет мед.масок и обычного...

Saw77

вот как он настроил против себя весь мир....

Lad1972

А что там в штатах? Нишие что-ли, продизенфицироваться не могут?

Uynachalnica

Вместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!