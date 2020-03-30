Коронавирусной инфекцией заболели еще 302 россиянина

За последние сутки в России зарегистрировали 302 новых случая COVID-19 в 35 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев в Москве — 212, при этом значительная часть инфицированных молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 1226 случаев коронавируса.

Общее число заболевших в стране составляет 1836 в 71 субъекте, восемь человек скончались. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Согласно обновляемой в режиме реального времени статистике Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусной инфекцией заболели уже более 723 тысяч человек, 34 018 скончались, 152 тысячи пациентов вылечились.