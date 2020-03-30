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Коронавирусной инфекцией заболели еще 302 россиянина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

За последние сутки в России зарегистрировали 302 новых случая COVID-19 в 35 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев в Москве — 212, при этом значительная часть инфицированных молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 1226 случаев коронавируса.

Общее число заболевших в стране составляет 1836 в 71 субъекте, восемь человек скончались. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Согласно обновляемой в режиме реального времени статистике Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусной инфекцией заболели уже более 723 тысяч человек, 34 018 скончались, 152 тысячи пациентов вылечились.

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Топ комментариев

Voland2

Да вся Сибирь будет ходит на работу, пока Москва будет прогуливать собачек...

80rus

проехал по аптекам нашего провинциального города и обнаружил что ни в одной нет мед.масок и обычного...

Uynachalnica

Вместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!

Saw77

вот как он настроил против себя весь мир....

Lad1972

А что там в штатах? Нишие что-ли, продизенфицироваться не могут?