Уголовное дело впервые возбудили за нарушение карантина

Первое уголовное дело возбудили в Крыму в отношении гражданина, который вернулся из-за границы и нарушил режим самоизоляции, после чего заразил медицинского работника, сообщил замначальника полиции МВД по региону Александр Смаглин.

«Вчера уголовное дело возбуждено в отношении лица, который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил человека», — сказал Смаглин на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Дело завели по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Мужчине грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до одного года или исправительные работы на аналогичный срок.

Установлены 78 граждан, которые контактировали с нарушителем карантина, они вынуждены находиться в режиме самоизоляции. По последним данным, в Крыму выявлено 15 случаев заражения коронавирусом.