Фасад дома вновь обрушился в Барнауле

Фасад дома вновь обрушился с одного из зданий в Барнауле, задев буквы вывески магазина.

Инцидент произошел в районе дома 60 по улице Ленина на пересечении с Молодежной, сообщает барнаульский паблик Barnaul22 «ВКонтакте».

«Опять девушку чуть не прибило», – написали очевидцы. Произошедшее вызвало волну возмущений в соцсетях.

«Может кому-нибудь из городской администрации на голову упадет? Хотелось бы, чтобы не бабуське, а именно чиновнику, желательно тому, кто брал откаты и контролировал процесс, приемки утверждения фронта работ», «Ну а что вы хотите? По федеральной программе крыши сделаны отвратительно, снег чистят редко, стены мокрые насквозь. Сейчас штукатурка, а подсохнет, кирпичи начнут выскакивать (говорю, как жилец одного из этих домов). Не ходите там, и всё», – написали жители.

Ранее жители Барнаула неоднократно писали в социальных сетях про обветшавшие фасады домов на проспекте Ленина.