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Жители Киргизии объявили голодовку в аэропорту Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Около 200 жителей Киргизии не могут вылететь из Новосибирска домой, они две недели живут в Толмачево.

«Накануне с нами встречался генконсул Кыргызстана в Новосибирске. Но он так и не ответил, когда мы сможем вылететь на родину. Находиться здесь до 30 апреля мы не можем, оставаясь в аэропорту. Мы хотим домой. Мы сделаем все как положено, сдадим анализы, будем в обсервации, но только пусть нас вернут в Кыргызстан», — сказала одна из пассажирок Ирина Степкичева изданию 24.kg.

Около 200 пассажиров, включая детей две недели живут прямо в аэропорту. Власти Киргизии не принимают их обратно. Поэтому отчаянные пассажиры объявили голодовку. Одна женщин рассказала, что должна была лететь на похороны матери, но из-за отмены рейса опоздала. Но очень хочет вернуться домой.

До этого в аэропорту также находились граждане Узбекистана, которые также не могли вылететь. После освещения истории в СМИ правительство страны смогло их вывезти.

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