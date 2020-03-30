Россию отправят на всеобщий карантин

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал российские регионы распространить режим самоизоляции на всех граждан, взяв за пример решение властей Москвы и Подмосковья.

«Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса. Шаги, которые предпринимаются — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», — отметил он глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина, чтобы люди, у которых не хватает ответственности, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других.

С 30 марта в Москве и Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. Гражданам разрешается покидать квартиру только для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин или аптеку, выгула домашнего питомца или выноса мусора.

В течение недели в столице заработает система контроля за соблюдением самоизоляции. Планируется, что в ближайшие дни перемещаться по Москве можно будет только при наличии спецпропуска.