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Роспотребнадзор рассказал про многоразовые маски

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне могут использовать многоразовые маски в условиях дефицита одноразовых, однако они требуют специальной обработки, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Многоразовые маски в домашних условиях следует сначала выстирать с мылом или моющим средством, а затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. Важно чтобы после обработки маска не осталась влажной.

Одноразовые медицинские маски из нетканого материала повторно использовать нельзя. В сообщении также отмечается, что через два часа постоянного использования маску нужно обязательно менять.

При этом ведомство напомнило, что маски эффективны для тех, кто уже заболел — они удерживают на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека, опасность инфицирования для окружающих снижается.

Эффективность ношения масок для здоровых людей не доказана, однако носить их должны граждане, которые оказывают медицинскую помощь заболевшим родственникам или осуществляют уход за ними.

Также здоровые люди тоже могут использовать маску в ситуациях повышенного риска: например, при посещении публичных мест, пользовании общественным транспортом. Однако важно сочетать ношение маски с частым мытьем рук и дезинфекцией окружающих предметов.

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