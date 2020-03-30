НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Игорь Николаев успокоился после теста на коронавирус

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Фото: © igor_nikolaev_music, instagram.com/igor_nikolaev_music

Певец Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на коронавирус, но его тест оказался отрицательным, что очень обрадовало артиста.

«Долгожданный результат: COVID-19 "ОТРИЦАТЕЛЬНО"! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие», — написал Николаев в Instagram.

Ранее в Коммунарку попал певец Лев Лещенко. Первое время он находился в реанимации, его подпитывали кислородом. Тест на коронавирус у него оказался положительным, но сейчас состояние его здоровья улучшилось.

Еще по теме
Певица Zivert даст бесплатный онлайн-концерт
Тилль Линдеманн заболел коронавирусом после тура по России
Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и попал в Коммунарку
Голливудский актер умер от коронавируса
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Москва ввела карантин для всех жителей
•
Медведев назвал COVID-19 угрозой цивилизации
•
Участников встреч с Путиным обязали сдавать тест на COVID-19
•
Роспотребнадзор рассказал про многоразовые маски
Как это работает
•
Ламинат для ванных: какое напольное покрытие лучше?
•
Как убрать низ живота: трехфазная работа
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Регионы померялись зарплатами в малых городах и селах
Сибирь 30.03.2020 13:47
Иркутскую студентку задержали за создание фейка
Сибирь 30.03.2020 13:01
Антисептики начали производить в Горно-Алтайске
Сибирь 30.03.2020 12:18
Третья заболевшая в Хакасии приехала из Франции
Сибирь 30.03.2020 12:06
Самое популярное
Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом
9730
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
6816
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
6150
Загадочного кота впервые засняли на знаменитом плато Алтая
5106
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Москва ввела карантин для всех жителей
•
Медведев назвал COVID-19 угрозой цивилизации
•
Участников встреч с Путиным обязали сдавать тест на COVID-19
•
Роспотребнадзор рассказал про многоразовые маски
Как это работает
•
Ламинат для ванных: какое напольное покрытие лучше?
•
Как убрать низ живота: трехфазная работа
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

80rus

проехал по аптекам нашего провинциального города и обнаружил что ни в одной нет мед.масок и обычного...

Sonya2004

Ничто не держит дома...Не жалеют ни детей. ни своих родителей...Пора всем назначать японский препарат...

great_america

Дезинфекция всего и вся спасла Китай. В России элементарно нет ресурсов для дезинфекции. В России канализации...

Lad1972

А что там в штатах? Нишие что-ли, продизенфицироваться не могут?

ivanbak

Заболевших COVID-19 нет в трех регионах — Алтайском крае, республиках Алтай и Тыва - НЕТ денег и мало...