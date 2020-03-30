Игорь Николаев успокоился после теста на коронавирус

Певец Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на коронавирус, но его тест оказался отрицательным, что очень обрадовало артиста.

«Долгожданный результат: COVID-19 "ОТРИЦАТЕЛЬНО"! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие», — написал Николаев в Instagram.

Ранее в Коммунарку попал певец Лев Лещенко. Первое время он находился в реанимации, его подпитывали кислородом. Тест на коронавирус у него оказался положительным, но сейчас состояние его здоровья улучшилось.