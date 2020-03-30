Российские военные получат танк Т-90М «Прорыв»

Поставки в войска модернизированного танка Т-90М начнутся до конца 2020 года, сообщил исполнительный директор компании «Ростех» Олег Евтушенко.

«В интересах военных мы реализуем ряд крупнейших авиационных проектов. В прошлом году "Уралвагонзавод" завершил государственные испытания танка Т-90М "Прорыв", в этом году мы начнем его поставки в войска», - сказал Евтушенко.

Контракт на поставку опытной партии Т-90М в войска был подписан в ходе военно-технического форума «Армия-2019». Проект Т-90М является крупнейшей за все время модернизаций базовой машины Т-90.

Танк получил дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил, который разгоняет Т-90М на шоссе до 60 километров в час. Помимо этого, модернизированная машина получила обновленную башню, новую систему управления огнем и системы защиты.