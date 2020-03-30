Третья заболевшая в Хакасии приехала из Франции

Третья зараженная коронавирусом зафиксирована в Хакасии прилетела неделю назад из Франции, сообщил в соцсетях глава региона Валентин Коновалов.

«Жительница Саяногорска прибыла в республику из Франции 20 марта. По возвращении была отправлена на самоизоляцию, 24 марта госпитализирована. Сегодня получен положительный результат анализа. Пациентка находится под круглосуточным наблюдением врачей, ее состояние стабильное. У тех, кто мог контактировать с ней, результаты анализов отрицательные», — написал Коновалов.

В Хакасии на карантине находятся 774 человека, из них 5 — в обсервации, 5 — госпитализированы.