Командира в НВВКУ оштрафовали за вымогательство у курсантов

Офицера Новосибирского-военного училища оштрафовали на 35 тысяч рублей за то, что он вымогал вешалки, казан и деньги за отобранные у курсантов телефоны, сообщается в решении Новосибирского гарнизонного военного суда.

По данным материалов дела, командир роты батальона курсантов Зуфар Валеев с января по июль 2019 года отбирал у курсантов смартфоны, а затем за возвращении техники просил купить вешалки, краску, деньги. Также по 5 тысяч рублей или казан он требовал с курсантов, которые ушли в самоволку.

Валеев вернул курсантам их расходы. После этого уголовное дело было прекращено, Валеев был оштрафован на 35 тысяч рублей.

Новосибирский гарнизонный суд ранее оштрафовал за похожее поведение другого офицера НВВКУ на 40 тысяч рублей.