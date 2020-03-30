Бурятия стала лидером в Сибири по числу зараженных

Число зараженных коронавирусом в Бурятии составило 13 человек, это самое большое количество среди регионов Сибири.

По данным Минздрава Республики Бурятия, утром 30 марта зафиксировано 13 зараженных коронавирусом. Круг контактных лиц составляет 455 человек, все лабораторно обследованы.

У пяти граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в центр вирусологии «Вектор». Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы находится 60 человек.

В Сибири инфекция еще не выявлена в Республике Алтай и Туве. В Красноярском крае выявлено 12 заболевших, в Новосибирской области — восемь человек, первые случаи зафиксированы в выходные в Алтайском крае, Омской и Иркутской областях.