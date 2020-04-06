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Больше экшена: стартует четвертый сезон сериала «Ищейка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ищейка»
Главная героиня сериала «Ищейка» подполковник Александра Кушнир, погрузившись в семейный быт, начнет тяготиться отсутствием работы. Поэтому в четвертом сезоне вновь возникнут расследования, а одновременно с этим вновь закрутятся драматические события и появятся неожиданные персонажи.
Премьера сериала «Ищейка» состоится 6 апреля в 21.30 на Первом канале.

О четвертом сезоне

Сериал «Ищейка» — история о подполковнике полиции Александре Кушнир. Сериал начинается с ее перевода из Москвы в город на берегу Черного моря. Спустя какое-то время она завоевывает авторитет, налаживает отношения с коллегами и обретает женское счастье.

В четвертом сезоне действие развивается спустя несколько лет с того момента, как подполковник Кушнир отошла от дел и с головой погрузилась в семейный быт. В новом сезоне героиня будет учиться быть не только женщиной и следователем, но и матерью.

И все же Александра не сможет найти себе места без работы. Она будет помогать коллегам, постепенно все больше увлекаясь расследованиями. Кушнир еще не подозревает, что на ее горизонте вновь возникнет человек из прошлого, который теперь будет неотступно следовать за каждым её шагом.

Чем удивят зрителя

В четвертом сезоне у ленты новый режиссер-постановщик — Андрей Головков. Он известен зрителям по культовому сериалу «Молодёжка». 

«Атмосфера не сменилась, атмосфера существует. Но добавили должное количество экшена. Погружаем нашу героиню во всевозможные такие отвязные, отрывные ситуации в виде залезания на всевозможные вышки, спуски, обрывы», — сказал Головков о новом сезоне «Ищейки».

Кроме того, в детективной истории прибавится любви и межличностных отношений. Также сценаристы планируют удивить поклонников телефильма неожиданными поворотами и новыми персонажами.

Главные роли в «Ищейке» исполнили Анна Банщикова (Александра Кушнир), Александр Макогон (Борис Ненашев), Влад Павлов (Валентин Широков), Анатолий Гущин (Дмитрий Жирков), Владимир Николенко (Игорь Бирюков), Эдуард Чекмазов (Александр Абашев), Денис Бургазлиев (Марат Хайдаров), Анатолий Кот (Эдуард Беленький), Дмитрий Миллер (Петр Иноземцев).

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