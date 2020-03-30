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Участников встреч с Путиным обязали сдавать тест на COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Все участники встреч с президентом РФ Владимиром Путиным и находящиеся в непосредственной близости от него сотрудники администрации заранее сдают тесты на коронавирус, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Участники рабочих встреч, которые приходят на прием к президенту, заранее сдают тест на коронавирус. Сотрудники, которые находятся в непосредственной близости к президенту, сдают тесты», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

Песков отметил, что президента страхуют от опасности «в первоочередном порядке». При этом он признал, что Путин продолжает пожимать руки людям при встрече, и ему пока никто не сказал, что сейчас не время для этого.

«Может быть, кто-то и скажет, я не знаю. Посмотрим на грядущих на следующей неделе мероприятиях», — добавил Песков.

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