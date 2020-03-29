Минпромторг оценил падение оборотов торговли в России в 80%

Минпромторг сформулировал срочные меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса, они изложены в письме главы ведомства Дениса Мантурова премьер-министру Михаилу Мишустину. Предлагается отменить НДС, объявить «арендную амнистию» и разрешить компаниям отправлять персонал в вынужденный отпуск.
«Падение трафика и выручки в торговле и ресторанах уже составило от 50% до 80% в зависимости от региона (кроме продуктовой торговли). Идет колоссальный кассовый разрыв»,— цитирует ТАСС письмо Мантурова.
По словам министра, это приводит к массовым увольнениям, а выполнить все обязательства перед работниками бизнес не в состоянии. Падение оборотов торговли влечет за собой и невозможность уплачивать налоги, поэтому их отмена «произойдет явочным порядком». При этом установление отсрочек уплаты приведет лишь к отложенному банкротству бизнеса, а не к решению проблемы».
В качестве мер экстренной поддержки компаний и их сотрудников Минпромторг предлагает:
- отменить НДС для сферы непродовольственной торговли и
общепита на полгода, по ранее возникшему НДС установить отсрочку;
- отменить также на полгода начисление налогов на прибыль,
налогов с фонда оплаты труда персонала, остающегося в штате этих организаций, а
также взимание единого налога на вмененный доход, налогов по упрощенной системе
налогообложения и по патентной системе;
- максимальная ставка кредитов для общепита и сферы торговли
непродовольственными товарами должна быть ограничена 8%;
- предоставить для таких компаний каникулы по выплате
процентов и погашению основного долга по кредитным договорам;
- снизить ставки эквайринга для всей розничной торговли;
- объявить «арендную амнистию» для всего потребительского
рынка, кроме продовольственной торговли (для продуктового ритейла предлагается
привязать ставку аренды к проценту от выручки);
- отложить введение в России экологических и утилизационных
сборов;
- установить, что пособия уволенным и отправленным в отпуск сотрудникам компаний потребительского рынка должны составлять до 80% зарплаты.
«Нам сейчас необходимо дать возможность "встать на паузу" предприятиям всего потребительского рынка, кроме продуктовой торговли»,— отмечается в документе.