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Минпромторг оценил падение оборотов торговли в России в 80%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минпромторг сформулировал срочные меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса, они изложены в письме главы ведомства Дениса Мантурова премьер-министру Михаилу Мишустину. Предлагается отменить НДС, объявить «арендную амнистию» и разрешить компаниям отправлять персонал в вынужденный отпуск.

«Падение трафика и выручки в торговле и ресторанах уже составило от 50% до 80% в зависимости от региона (кроме продуктовой торговли). Идет колоссальный кассовый разрыв»,— цитирует ТАСС письмо Мантурова.

По словам министра, это приводит к массовым увольнениям, а выполнить все обязательства перед работниками бизнес не в состоянии. Падение оборотов торговли влечет за собой и невозможность уплачивать налоги, поэтому их отмена «произойдет явочным порядком». При этом установление отсрочек уплаты приведет лишь к отложенному банкротству бизнеса, а не к решению проблемы».

В качестве мер экстренной поддержки компаний и их сотрудников Минпромторг предлагает:

  • отменить НДС для сферы непродовольственной торговли и общепита на полгода, по ранее возникшему НДС установить отсрочку;

  • отменить также на полгода начисление налогов на прибыль, налогов с фонда оплаты труда персонала, остающегося в штате этих организаций, а также взимание единого налога на вмененный доход, налогов по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе;

  • максимальная ставка кредитов для общепита и сферы торговли непродовольственными товарами должна быть ограничена 8%;

  • предоставить для таких компаний каникулы по выплате процентов и погашению основного долга по кредитным договорам;

  • снизить ставки эквайринга для всей розничной торговли;

  • объявить «арендную амнистию» для всего потребительского рынка, кроме продовольственной торговли (для продуктового ритейла предлагается привязать ставку аренды к проценту от выручки);

  • отложить введение в России экологических и утилизационных сборов;

  • установить, что пособия уволенным и отправленным в отпуск сотрудникам компаний потребительского рынка должны составлять до 80% зарплаты.

«Нам сейчас необходимо дать возможность "встать на паузу" предприятиям всего потребительского рынка, кроме продуктовой торговли»,— отмечается в документе.

Тема: Распространение коронавируса
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