Автомобили Lada подорожают в апреле

АвтоВАЗ поднимет цены на весь модельный ряд Lada с 1 апреля. В среднем цены увеличатся на 5–10 тысяч рублей.

Компания разослала письмо, в котором прописаны новые цены, в дилерские центры, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник. Подорожание в среднем составит 1%. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Lada Granta Sedan подорожает до 460,9 тысячи рублей. Сейчас базовая версия этого автомобиля стоит 455,9 тысячи рублей. Lada Xray будет стоить 626,9 тысячи рублей вместо 619,9 тысячи, Lada Largus — 622,9 тысячи, а не 615,9 тысячи рублей. Внедорожник Lada 4x4 подорожает с 553,9 тысячи до 559,9 тысячи рублей.

В дилерских центрах подорожание автомобилей связывают с падением российской валюты. Также цены на машины Lada могли поднять из-за повышенного спроса.

АвтоВАЗ поднимал цены 1 января в среднем на 2,3%. В 2019 году компания три раза меняла ценники на машины линейки Lada.