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Фигуристку Трусову эвакуировали из Египта и отправили на карантин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Luu / CC BY-SA 4.0

Российская фигуристка, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова оказалась в числе туристов, которых гуманитарным рейсом вернули из Шарм-эш-Шейха в Москву. Теперь спортсменка должна провести две недели на карантине.

Фамилия 15-летней фигуристки есть в списке на сайте посольства РФ в Египте. Трусова вернулась в страну вместе с мамой и двумя младшими братьями.

Спортсменка, как и все прибывающие в Россию из-за границы, пройдет 14-дневный карантин.

Согласно опубликованной в субботу Минздравом Египта статистике, общее число заболевших COVID в стране достигло 576, 36 человек скончались.

Трусова — вторая в истории фигурного катания двукратная чемпионка мира среди юниоров, в этом сезоне у нее бронзовая медаль чемпионатов Европы и России. Она включает в программы несколько четверных прыжков.

Тема: Распространение коронавируса
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