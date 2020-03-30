Фильм дня: «Молчание ягнят»

Криминальный детектив «Молчание ягнят» стал классикой в своем жанре, а образ Ганнибал Лектер в исполнении Энтони Хопкинса производит неизгладимое впечатление даже сейчас.

США, 1990 год, режиссер Джонатан Демме, 18 +

Сюжет фильма завязан на связи между агентом ФБР Клариссой Старлинг (Джоди Фостер) и гениальным психиатром Ганнибалом Лектером(Хопкинс). Старлинг работает над запутанным делом: ей нужно раскрыть серию убийств и поймать маньяка, для консультации она обращается к Лектору, который отбывает наказание в тюрьме за убийства и каннибализм.

Ганнибал Лектер просто так сотрудничать не хочет. Он просит Кларисс в обмен на помощь рассказывать о своей непростой судьбе, удовлетворяя свое больное воображение. От такого союза сознание обоих меняется, героев, которые находятся по разные стороны закона, начинает связывать нечто большее.

Переоценить «Молчание ягнят» сложно. 30 марта 1992 года лента завоевала пять призов «Оскар», в числе которых награды за лучший фильм, лучшие мужскую и женскую роли. Кроме профессионального признании детектив очень высоко оценили зрители.

Всем, кто уже смотрел «Молчание ягнят», наверняка захочется пересмотреть фильм, снова почувствовать тревогу и опаску от экранных героев. Но тем, кто с фильмом еще не знаком, стоит обратить внимание не столько на поиск убийцы, сколько на ужасающие и необычные отношения между Старлинг и Лектором. Рейтинг фильма на IMDb зашкаливает: 8.60.