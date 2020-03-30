НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Молчание ягнят»

Источник:
Sibnet.ru
122 0

Криминальный детектив «Молчание ягнят» стал классикой в своем жанре, а образ Ганнибал Лектер в исполнении Энтони Хопкинса производит неизгладимое впечатление даже сейчас.

США, 1990 год, режиссер Джонатан Демме, 18 +

Сюжет фильма завязан на связи между агентом ФБР Клариссой Старлинг (Джоди Фостер) и гениальным психиатром Ганнибалом Лектером(Хопкинс). Старлинг работает над запутанным делом: ей нужно раскрыть серию убийств и поймать маньяка, для консультации она обращается к Лектору, который отбывает наказание в тюрьме за убийства и каннибализм.

Ганнибал Лектер просто так сотрудничать не хочет. Он просит Кларисс в обмен на помощь рассказывать о своей непростой судьбе, удовлетворяя свое больное воображение. От такого союза сознание обоих меняется, героев, которые находятся по разные стороны закона, начинает связывать нечто большее.

Переоценить «Молчание ягнят» сложно. 30 марта 1992 года лента завоевала пять призов «Оскар», в числе которых награды за лучший фильм, лучшие мужскую и женскую роли. Кроме профессионального признании детектив очень высоко оценили зрители.

Всем, кто уже смотрел «Молчание ягнят», наверняка захочется пересмотреть фильм, снова почувствовать тревогу и опаску от экранных героев. Но тем, кто с фильмом еще не знаком, стоит обратить внимание не столько на поиск убийцы, сколько на ужасающие и необычные отношения между Старлинг и Лектором. Рейтинг фильма на IMDb зашкаливает: 8.60.



Еще по теме
Фильм дня: «Пассажир»
Фильм дня: «Прогулка»
Фильм дня: «Звезда родилась»
Фильм дня: «Лица в толпе»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Москва ввела карантин для всех жителей
•
Минпромторг оценил падение оборотов торговли в России в 80%
•
Число жертв коронавируса в России за сутки выросло вдвое
•
ГИБДД объявила в розыск десятки тысяч авто
Как это работает
•
Как убрать низ живота: трехфазная работа
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Как найти и купить лекарства онлайн?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коронавирус проник на Алтай
Сибирь 29.03.2020 23:37
«Мы не виноваты»: турбазы Алтая закрыли до лета
Сибирь 29.03.2020 19:32
Еще один человек с COVID-19 выявлен в Томске
Сибирь 29.03.2020 16:41
Сознательная женщина привезла коронавирус в Новосибирск из Дубая
Сибирь 29.03.2020 14:32
Самое популярное
Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом
9349
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
6747
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
5594
Загадочного кота впервые засняли на знаменитом плато Алтая
4851
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Москва ввела карантин для всех жителей
•
Минпромторг оценил падение оборотов торговли в России в 80%
•
Число жертв коронавируса в России за сутки выросло вдвое
•
ГИБДД объявила в розыск десятки тысяч авто
Подробности
•
«Мы не виноваты»: турбазы Алтая закрыли до лета
•
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США стали лидером по числу зараженных коронавирусом
59
Российскую помощь Италии посчитали бесполезной
50
Россия представила препарат для лечения коронавируса
48
План Путина против коронавируса. Главное
43
Обращение Путина спровоцировало рост закрытия вкладов
42