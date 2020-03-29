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Ученые заявили о пользе сидения на корточках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване, к такому выводу пришли американские ученые после изучения африканского племени охотников-собирателей.

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии наблюдали за танзанийскими охотниками-собирателями из племени хадза, у которых образ жизни похож на то, как люди жили в прошлом. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Добровольцы хадза носили устройства, которые измеряли периоды их физической активности и отдыха. Оказалось, что люди этого племени проводили в состоянии физической активности не так много времени — чуть больше часа в сутки. Несмотря на то, что это в три раза больше, чем 22 минуты, рекомендованные министерством здравоохранения США, это значительно меньше, чем ожидали ученые.

Хадза ведут практически такой же сидячий образ жизни, как и жители развитых стран, проводя в неподвижном состоянии около 9-10 часов в день. Однако у них крайне редки заболевания сердца и нарушения метаболического обмена, характерные для современных людей из развитых стран, проводящих в офисных, домашних и автомобильных креслах по 10-12 часов в сутки.

Причина, по мнению авторов, заключается в том, в какой позе они сидят. В периоды бездействия люди хадза сидят на корточках или на коленях. Такие положения предполагают более высокий уровень мышечной активности, чем сидение на стуле.

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«Несмотря на то, что у хадза были длительные периоды бездействия, одно из ключевых отличий, которое мы заметили, заключается в том, что хадза часто отдыхают в позах, которые требуют от их мышц поддержания легкого уровня активности — на корточках или на коленях», — прокомментировал первый автор статьи Дэвид Райхлен.

Сидение на корточках включало в себя большую мышечную активность по сравнению с сидением на стуле. Ученые предположили, что для легкой активности мышц требуется топливо, которое обычно означает сжигание жиров, поэтому позы на корточках и на коленях могут быть не такими вредными, как сидение на стуле.

Авторы не призывают жителей крупных городов отдыхать или работать, сидя на корточках или на коленях, но периодическое вставание и приседание, а также выбор каких-то более активных поз может стать полезной практикой, снижающей риски для здоровья, связанные с сидячим образом жизни.

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