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Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gov.cn

Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая удалось остановить, заявил официальный представитель госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

«По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше 3 тысяч, распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — цитирует РИА Новости чиновника.

По данным ресурса Worldometer на 29 марта, в Китае с начала эпидемии коронавирус поразил более 81 тысяч человек, 3,3 тысячи умерли, почти 75,5 тысячи уже выздоровели.

Число больных COVID-19 в мире составляет более 677 тысяч человек, более 31 тысяч скончались. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в США, Италии и Испании.

Тема: Распространение коронавируса
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