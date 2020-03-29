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Семья из Омска заразилась коронавирусом в ОАЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Омской области, он выявлен у вернувшейся из ОАЭ семьи из трех человек, сообщила пресс-служба правительства региона.

Семья из трех человек 15 марта вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов регулярным рейсом S7 2563 Москва — Омск, после прилета находилась на карантине. 28 марта их тесты на коронавирус дали положительный результат.

Больных сразу увезли в бокс инфекционной больницы, их состояние удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно. Уже установлены лица, имевшие контакт с этой семьей, все они находятся в режиме изоляции.

По данным на 28 марта, 881 житель Омской области уже завершил карантин. В инфекционной больнице оставались 12 пациентов с симптомами ОРВИ, под наблюдением на дому — 4 258 человек.

По данным на 29 марта, в Сибири с начала эпидемии у 35 человек подтвержден коронавирус. Заболевших COVID-19 нет в трех регионах — Алтайском крае, республиках Алтай и Тыва.

Тема: Распространение коронавируса
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BETEPAH86

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Lenivec

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лачинов

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лачинов

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paramedic

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