Семья из Омска заразилась коронавирусом в ОАЭ

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Омской области, он выявлен у вернувшейся из ОАЭ семьи из трех человек, сообщила пресс-служба правительства региона.

Семья из трех человек 15 марта вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов регулярным рейсом S7 2563 Москва — Омск, после прилета находилась на карантине. 28 марта их тесты на коронавирус дали положительный результат.

Больных сразу увезли в бокс инфекционной больницы, их состояние удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно. Уже установлены лица, имевшие контакт с этой семьей, все они находятся в режиме изоляции.

По данным на 28 марта, 881 житель Омской области уже завершил карантин. В инфекционной больнице оставались 12 пациентов с симптомами ОРВИ, под наблюдением на дому — 4 258 человек.

По данным на 29 марта, в Сибири с начала эпидемии у 35 человек подтвержден коронавирус. Заболевших COVID-19 нет в трех регионах — Алтайском крае, республиках Алтай и Тыва.