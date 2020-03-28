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Представлен Xiaomi Mi 10 Lite

Источник:
Fonearena.com
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила облегченный флагман — смартфон Mi 10 Lite, аппарат предназначается для европейского рынка.

Новинка оснащена процессором Snapdragon 765G и экраном AMOLED диагональю 6,57 дюйма с разрешением Full HD+. Основная камера представлена четырьмя модулями, в наличии также фронтальная камера.

Смартфон поддерживает технологию 5G, на борту аккумулятор емкостью 4160 мАч с поддержкой 20-ваттной зарядки. Кроме этого, есть NFC и два варианта оснащение памятью — 64 ГБ либо 128 ГБ флэш, 6 ГБ либо 8 ГБ оперативной.

Гаджет стоит 380 евро. Корпус выполнен из стекла и металла. На выбор покупателям будет предложены три цветовых варианта аппарата — сине-зеленый, серый и перламутрово-белый. Ожидается, что продажи стартую т в мае.

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