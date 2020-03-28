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Врач-эпидемиолог с коронавирусом умерла в Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Пациентка с коронавирусом умерла в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Женщине было 69 лет.

При поступлении в больницу у женщины была подтверждена двухсторонняя пневмония. «Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось», — говорится в сообщении.

Умершая — врач-эпидемиолог, при этом она работала преподавателем в вузе. Указывается, что с зараженными коронавирусом в медицинских учреждениях она не контактировала, при этом имела ряд хронических заболеваний.

По последним данным, в России зарегистрировали 1264 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране подтвердились 228 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, заболевшие граждане есть в 62 российских регионах.

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