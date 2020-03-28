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Россия опустит на границах «железный занавес»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил закрыть движение через российскую границу из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации», — говорится в указе.

Также будет закрыт сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Запрет не касается дипломатов и членов их семей, фельдъегерей и курьеров дипломатической связи, а также членов официальных делегаций, выезжающих из страны.

Также через границу продолжат пропускать россиян — водителей грузовых автомобилей международного сообщения, членов экипажей речных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения.

Под ограничения не попадают россияне, выезжающие из-за смерти близкого родственника, жители Калининградской области, следующие транзитом на основную часть России или обратно, а также граждане России, проживающие на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

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