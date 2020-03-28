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Россиянам утвердили перечень товаров первой необходимости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство России опубликовало на своем сайте распоряжение с перечнем товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена во время выходной недели.

В список не вошли продовольственные товары, на них ограничения не распространяются. При этом опубликованный перечень может быть дополнен властями регионов. Торговцы данными товарами смогут продолжать работу.

В списке 23 пункта:

  • Детские товары, включая соски
  • Моющие, чистящие и полирующие средства
  • Предметы гигиены и туалетные принадлежности
  • Средства индивидуальной защиты
  • Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
  • Корма для животных и иные зоотовары
  • Бензин, дизельное топливо, газ
  • Автозапчасти (включая шины)
  • Оборудование электрическое
  • Кабельная продукция
  • Бытовые приборы
  • Компьютерное, электронное и оптическое оборудование
  • Товары для сада и огорода
  • Строительные и отделочные материалы и инструменты
  • Санитарно-технические изделия
  • Противопожарные товары
  • Печатные СМИ
  • Спички
  • Свечки
  • Похоронные принадлежности
  • Очки и линзы (а также их части)
  • Табачная продукция
  • Упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты

Отмечается, что если магазин продает хоть один товар из этого перечня, то он может продавать и другие товары, не включенные в этот список. Отдельно оговаривается, что услуги общественного питания могут оказываться только на вынос или с доставкой.

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