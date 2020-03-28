Россиянам утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство России опубликовало на своем сайте распоряжение с перечнем товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена во время выходной недели.

В список не вошли продовольственные товары, на них ограничения не распространяются. При этом опубликованный перечень может быть дополнен властями регионов. Торговцы данными товарами смогут продолжать работу.

В списке 23 пункта:

Детские товары, включая соски

Моющие, чистящие и полирующие средства

Предметы гигиены и туалетные принадлежности

Средства индивидуальной защиты

Медицинские изделия и дезинфицирующие средства

Корма для животных и иные зоотовары

Бензин, дизельное топливо, газ

Автозапчасти (включая шины)

Оборудование электрическое

Кабельная продукция

Бытовые приборы

Компьютерное, электронное и оптическое оборудование

Товары для сада и огорода

Строительные и отделочные материалы и инструменты

Санитарно-технические изделия

Противопожарные товары

Печатные СМИ

Спички

Свечки

Похоронные принадлежности

Очки и линзы (а также их части)

Табачная продукция

Упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты

Отмечается, что если магазин продает хоть один товар из этого перечня, то он может продавать и другие товары, не включенные в этот список. Отдельно оговаривается, что услуги общественного питания могут оказываться только на вынос или с доставкой.