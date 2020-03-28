Россиянам утвердили перечень товаров первой необходимости

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Правительство России опубликовало на своем сайте распоряжение с перечнем товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена во время выходной недели.
В список не вошли продовольственные товары, на них ограничения не распространяются. При этом опубликованный перечень может быть дополнен властями регионов. Торговцы данными товарами смогут продолжать работу.
В списке 23 пункта:
- Детские товары, включая соски
- Моющие, чистящие и полирующие средства
- Предметы гигиены и туалетные принадлежности
- Средства индивидуальной защиты
- Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
- Корма для животных и иные зоотовары
- Бензин, дизельное топливо, газ
- Автозапчасти (включая шины)
- Оборудование электрическое
- Кабельная продукция
- Бытовые приборы
- Компьютерное, электронное и оптическое оборудование
- Товары для сада и огорода
- Строительные и отделочные материалы и инструменты
- Санитарно-технические изделия
- Противопожарные товары
- Печатные СМИ
- Спички
- Свечки
- Похоронные принадлежности
- Очки и линзы (а также их части)
- Табачная продукция
- Упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты
Отмечается, что если магазин продает хоть один товар из этого перечня, то он может продавать и другие товары, не включенные в этот список. Отдельно оговаривается, что услуги общественного питания могут оказываться только на вынос или с доставкой.