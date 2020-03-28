Россия представила препарат для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщается на сайте ведомства.

Ученые разработали схему лечения с учетом китайского и французского опыта на основе противомалярийного препарата мефлохина. Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации.

Иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома.

Кроме этого, оно позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. По оценке специалистов, новый препарат обеспечит эффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести.