НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Пассажир»

Источник:
Sibnet.ru
79 0

Фильм «Пассажир» сполна соответствует своим жанрам — триллеру и детективу, зритель найдет в картине запутанную историю и противостояние полиции и мирных граждан.

США, 2018 год, режиссер Жауме Кольет-Серра, 16+

Главный герой Майкл Макколи — бывший полицейский, он ушел со службы, чтобы не подвергать себя и свою семью опасности, и работает в компании по продаже страховок. Работа денег не приносит, бюджет семьи на грани краха, а тут еще и увольнение.

Но это цветочки по сравнению с тем, что его ждет впереди, ведь таинственная незнакомка попросит оказать его маленькую услугу в обмен на жизнь семьи. Макколи придется разгадать непростую тайну.

Основное действие происходит в поезде, на котором Майкл Макколи почти ежедневно в течение 10 лет ездит на работу. Отсюда и название — «Пассажир», хотя сценарист наверняка держал в уме другого, более загадочного персонажа, с которым зрителям предстоит познакомиться в фильме.

Главную ставку режиссер сделал на детективную историю, разгадать ее действительно непросто. Но факт за фактом помогают герою и зрителю разобраться, в чем дело. Разгадка станет очень неожиданной для героя.

Ключевую роль в фильме «Пассажир» сыграл Лиам Нисон, также в картине снялись Вера Фармига, Патрик Уилсон, Джонатан Бэнкс, Элизабет Макговерн, Флоренс Пью и другие. Рейтинг IMDb: 6.30.

Еще по теме
Фильм дня: «Прогулка»
Фильм дня: «Звезда родилась»
Фильм дня: «Лица в толпе»
Фильм дня: «Охотники за разумом»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия опустит на границах «железный занавес»
•
Россиянам утвердили перечень товаров первой необходимости
•
Россия представила препарат для лечения коронавируса
•
Греф разъяснил действие нового налога на вклады
Как это работает
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Как найти и купить лекарства онлайн?
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Три человека погибли в Кузбассе в ДТП с автобусом
Сибирь 28.03.2020 18:36
Два новых случая заболевания коронавирусом подтвердили в Новосибирске
Сибирь 28.03.2020 13:18
Первая пациентка с подозрением на коронавирус появилась в Иркутске
Сибирь 28.03.2020 12:32
Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось до восьми
Сибирь 28.03.2020 12:13
Самое популярное
Найден особый механизм заражения коронавирусом
80380
Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом
6965
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
6464
Вышел дешевый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro
5592
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия опустит на границах «железный занавес»
•
Россиянам утвердили перечень товаров первой необходимости
•
Россия представила препарат для лечения коронавируса
•
Греф разъяснил действие нового налога на вклады
Подробности
•
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Налоги и выходные: как Путин остановит коронавирус
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Evgen_26

россияне глубоко обеспокоены. все с тревогой следят за новостями и желают крепкого здоровья всем обитателям...

Рамуль

И вся основа нашей великой экономики - торговля работает как никогда!

Nik3316

недавно новость была из США, мужик разбился на самодельной ракете, т.к. не верил что земля круглая, так...

лачинов

Ну а что? Тоже метод. Пусть пробуют.

Lenivec

Главное что бы иммунитет вырабатывался .А то на грипп то не шибко появляется .Но с другой стороны если...