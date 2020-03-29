Фильм дня: «Пассажир»

Фильм «Пассажир» сполна соответствует своим жанрам — триллеру и детективу, зритель найдет в картине запутанную историю и противостояние полиции и мирных граждан.

США, 2018 год, режиссер Жауме Кольет-Серра, 16+

Главный герой Майкл Макколи — бывший полицейский, он ушел со службы, чтобы не подвергать себя и свою семью опасности, и работает в компании по продаже страховок. Работа денег не приносит, бюджет семьи на грани краха, а тут еще и увольнение.



Но это цветочки по сравнению с тем, что его ждет впереди, ведь таинственная незнакомка попросит оказать его маленькую услугу в обмен на жизнь семьи. Макколи придется разгадать непростую тайну.

Основное действие происходит в поезде, на котором Майкл Макколи почти ежедневно в течение 10 лет ездит на работу. Отсюда и название — «Пассажир», хотя сценарист наверняка держал в уме другого, более загадочного персонажа, с которым зрителям предстоит познакомиться в фильме.

Главную ставку режиссер сделал на детективную историю, разгадать ее действительно непросто. Но факт за фактом помогают герою и зрителю разобраться, в чем дело. Разгадка станет очень неожиданной для героя.

Ключевую роль в фильме «Пассажир» сыграл Лиам Нисон, также в картине снялись Вера Фармига, Патрик Уилсон, Джонатан Бэнкс, Элизабет Макговерн, Флоренс Пью и другие. Рейтинг IMDb: 6.30.