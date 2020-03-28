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Резервы Центробанка рекордно упали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Международные резервы Банка России упали почти на 30 миллиардов долларов за прошлую неделю, сообщается на сайте регулятора. Снижение стало рекордным за последние несколько лет, сильнее они падали только в октябре 2008 года и январе 2009 года.

Резервы сократились «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки», говорится в сообщении. В частности, на сокращение российских резервов повлияло удорожание доллара США к остальным мировым валютам.

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Также с 13 по 20 марта Банк России потратил 47 млрд рублей собственных резервов в рамках «упреждающих» продаж валюты по бюджетному правилу. Эти продажи ЦБ начал 11 марта в целях снижения курсовой волатильности.

Резервы Центробанка почти наполовину состоят из вложений в облигации правительств и государственных эмитентов таких стран, как Франция, Германия, Япония, Китай, США, номинированные в соответствующих валютах.

Еще около 30% приходится на наличную иностранную валюту и валютные депозиты, остальное приходится на золото. С 19 марта Центробанк дополнительно продает валюту, полученную от Минфина за долю в Сбербанке.

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