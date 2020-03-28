Резервы Центробанка рекордно упали

Международные резервы Банка России упали почти на 30 миллиардов долларов за прошлую неделю, сообщается на сайте регулятора. Снижение стало рекордным за последние несколько лет, сильнее они падали только в октябре 2008 года и январе 2009 года.

Резервы сократились «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки», говорится в сообщении. В частности, на сокращение российских резервов повлияло удорожание доллара США к остальным мировым валютам.

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Также с 13 по 20 марта Банк России потратил 47 млрд рублей собственных резервов в рамках «упреждающих» продаж валюты по бюджетному правилу. Эти продажи ЦБ начал 11 марта в целях снижения курсовой волатильности.

Резервы Центробанка почти наполовину состоят из вложений в облигации правительств и государственных эмитентов таких стран, как Франция, Германия, Япония, Китай, США, номинированные в соответствующих валютах.

Еще около 30% приходится на наличную иностранную валюту и валютные депозиты, остальное приходится на золото. С 19 марта Центробанк дополнительно продает валюту, полученную от Минфина за долю в Сбербанке.