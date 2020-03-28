Три человека погибли в Кузбассе в ДТП с автобусом

Три человека погибли и двое получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля в городе Киселевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Произошло ДТП с участием междугородного автобуса и легкового автомобиля. Все три человека из легковушки погибли, еще двое из автобуса получили травмы», — говорится в сообщении ведомства.

Автобус следовал по маршруту номер 671 «Барнаул — Междуреченск» и перевозил 28 человек. Один из пострадавших был госпитализирован, второй от госпитализации отказался. Остальные были направлены по маршруту в резервном автобусе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Vista совершил ДТП и попытался скрыться, однако через некоторое время не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с рейсовым пассажирским автобусом.