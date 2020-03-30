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Медведев назвал COVID-19 угрозой цивилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба губернатора Забайкальского края

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал обращение на своей личной странице «ВКонтакте», в котором назвал пандемию коронавируса нового типа угрозой цивилизации.

«Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — сказал Медведев.

Политик отметил, что «ситуация с эпидемией коронавируса крайне серьезная», а также напомнил, что президент Владимир Путин призвал всех «к максимальной ответственности за себя, за своих родных, близких». При этом Медведев призвал готовиться к самым разным сценариям развития событий.

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«Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений. Поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину, не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков. В истории человечества это не первая эпидемия», — подчеркнул он.

Медведев добавил, что любая эпидемия имеет свой жизненный цикл: она зарождается, растет и уходит, поэтому люди смогут преодолеть все проблемы и выйти из ситуации победителями. Однако для этого нужно соблюдать правила — в первую очередь, предписанную властями и медиками самоизоляцию.

«Вот в эти теплые весенние дни у многих может возникнуть желание встретиться с друзьями, погулять по городу, поехать на пикник. Провести эти дни так, будто это обычные каникулы. Такой подход недопустим. Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости», — подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Тема: Распространение коронавируса
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