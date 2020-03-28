Коронавирус убил 16-летнюю девушку

Школьница умерла от COVID-19 во Франции, 16-летняя девушка заразилась коронавирусом на прошлой неделе.

Сначала у нее начался небольшой кашель, затем состояние подростка стало ухудшаться, кашель стал сильнее, она начала задыхаться и в итоге была госпитализирована в инфекционную больницу, пишет издание L’Express.

Через несколько дней после госпитализации она скончалась от проблем с дыханием, вызванным инфекцией. Отмечается, что француженка стала самой молодой жертвой коронавируса в Европе. Родные рассказали журналистам, что у нее не было никаких хронических заболеваний.

Семья школьницы была уверена, что коронавирус представляет угрозу преимущественно для пожилых людей, они были шокированы смертью девушки.