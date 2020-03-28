НАТО пополнился новым государством

Македония официально вошла в состав НАТО, соответствующий документ появился на сайте альянса. Теперь в НАТО входит 30 государств.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страна является давним участником миссий по обеспечению безопасности, проводимых под руководством альянса, в том числе в Косово и Афганистане.

Протокол о присоединении Македонии члены организации подписали еще 6 февраля прошлого года, в декабре его ратифицировали США, а затем парламент самой Македонии, как этого требовала процедура вступления в альянс.

Ожидается, что церемония поднятия флага Македонии состоится 30 апреля в штаб-квартире НАТО. При этом вступление страны в альянс было длительным, так как против этого выступала Греция.

Дело в том, что македонцы утверждали, что топоним «Македония» распространяется на греческую Эгейскую Македонию, что дает возможность македонцам предъявлять права на греческие территории и культурное наследие.

В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали соглашение, в рамках которого страна получила новое название — Северная Македония. После этого Афины ратифицировали протокол о вступлении в НАТО.